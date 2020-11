ತಿರುವನಂತಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪತ್ತೆ

ತಿರುವನಂತಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಏರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಘಟಕವು ಮೂವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ 1322.67 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇರಳ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣ ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಯತ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.

ಮೂವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗುದನಾಳದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿನ್ನ ಸಾಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಏರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಘಟಕವು ವಶಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೊಚ್ಚಿಯ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಎಎನ್‌ಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

Air Intelligence Unit A Batch in Thiruvananthapuram Airport seized 1322.67 grams of gold from three passengers. The gold was concealed in their rectum: Commissionerate of Customs (Preventive), Kochi. #Kerala (8.11)

