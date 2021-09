ಗುಜರಾತ್‌: ಹಿಂದಿನ ಸಂಪುಟದ ಯಾರಿಗೂ ಒಲಿಯದ ಸ್ಥಾನ, 24 ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ

ಗಾಂಧಿನಗರ: ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್‌ ರಾಜೇಂದ್ರ ತ್ರಿವೇದಿ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿತು ವಘಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ 24 ಮಂದಿ ಗುಜರಾತ್‌ನ ನೂತನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್‌ ರೂಪಾಣಿ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಸಚಿವರಿಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್‌ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವವ್ರತ್‌ ಅವರು 10 ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು 14 ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಸೋಮವಾರ ಗುಜರಾತ್‌ನ 17ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್‌ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್‌ ರೂಪಾಣಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

The new 24-member council of ministers of CM Shri @Bhupendrapbjp that includes 10 Cabinet Ministers, 5 Ministers of State with Independent Charge and 9 Ministers of State took the oath of office, administered by the Governor Shri @ADevvrat, at Raj Bhavan in Gandhinagar today. pic.twitter.com/pNpCNcOS6p

