ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಗುಜರಾತ್‌ನ ಖೇಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖೇಡಾ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್, ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಸೇರಿದಂತೆ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿವೆ.

ಸಾವು–ಸೋವು ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಬೆಂಕಿಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಕಾರುಗಳು, ಸ್ಟೂಟಿ, ಇತರ ವಾಹನಗಳು ಸುಸ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

Gujarat: More than 25 vehicles including bikes, autorickshaws and cars gutted in a fire on the premises of Kheda Town Police Station in Kheda district tonight pic.twitter.com/t6NSopQILk

