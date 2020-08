ಚಂಡೀಗಢ: ಹರಿಯಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೋಹರ್‌ ಲಾಲ್‌ ಖಟ್ಟರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

'ಇಂದು ನಾನು ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದೆ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ತಾವಾಗಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ. ಹಾಗೇ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕೂಡಲೇ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಸಿಎಂ ಮನೋಹರ್‌ ಲಾಲ್‌ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಶೇಖಾವತ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿಎಂ ಮನೋಹರ್‌ ಲಾಲ್‌ ಅವರು ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರಿಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋವಿಡ್‌ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

I was tested for Novel Corona Virus today. My test report has returned positive.

I appeal to all colleagues and associates who came in my contact over the last week to get themselves tested. I request my close contacts to move into strict quarantine immediately.

— Manohar Lal (@mlkhattar) August 24, 2020