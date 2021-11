ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ: ಅಮಿತ್‌ ಶಾ

ವಾರಾಣಸಿ: ‘ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಭಾರತೀಯ ರಾಜಭಾಷಾ (ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ) ಸಮ್ಮೇಳನ’ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಶಾ, ‘ ನಾನು ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿರುವ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ,‘ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

‘ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ,‘ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"I love Hindi language more than Gujarati. We need to strengthen our Rajbhasha," Union Home Minister Amit Shah said while addressing 'Akhil Bharatiya Rajbhasha Sammelan' in Varanasi pic.twitter.com/t72S4aVYJL

— ANI UP (@ANINewsUP) November 13, 2021