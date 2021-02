ದೆಹಲಿ ಗಡಿಗಳ ಹಾಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ: ಸತೀಶ್ ಮಿಶ್ರಾ

ನವದೆಹಲಿ: ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ರೈತರು ಮುಂದುವರೆಯದಂತೆ ದೆಹಲಿ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೆಹಲಿ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ಸಂಸದ ಸತೀಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನ್ನದಾತರನ್ನು ದೇಶದ ವೈರಿಗಳೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೂರೂ ವಿವಾದಿತ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಸತೀಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ನೀವು ಕಂದಕಗಳನ್ನು ತೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಕಂದಕ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸದೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Nails have been fixed near the protest sites. I think govt would not have made this kind of preparation at Pakistan border as it is doing at Delhi borders. Annadatas are being called the enemy of the nation. I urge you to shun ego & repeal the three laws: BSP MP Satish Mishra pic.twitter.com/lx0TfokiWt

— ANI (@ANI) February 5, 2021