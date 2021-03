ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಂಚೂಣಿ: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳಿಂದ(ಎನ್‌ಸಿಡಿ) ಸಂಭವಿಸುವ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ(ಯುನ್‌ಐಟಿಎಆರ್‌) ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ಜತೆಗೆ, ಎನ್‌ಸಿಡಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಪ್ರಮಣ ತಗ್ಗಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಹುಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಯುಎನ್‌ಟಿಎಆರ್‌ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.

ಎನ್‌ಸಿಡಿಗಳಿಂದ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ, ಯುಎನ್‌ಐಟಿಎಆರ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಅರಿಂದಮ್ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಮೋದಿ ಅವರು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

India is at the forefront of initiatives that seek to prevent non-communicable diseases and further wellness.

Grateful to @UNITAR for their kind words.

Together, we all have to make our planet healthier. https://t.co/pgiwIhknSx

— Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2021