Covid India Update| ಇಂದು 10,273 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ: 243 ಮಂದಿ ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 10,273 ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 243 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1,11,472 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಈ ವರೆಗೆ 5,13,724 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1,77,44,08,129 ಡೋಸ್‌ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

India reports 10,273 fresh #COVID19 cases, 20,439 recoveries, and 243 deaths in the last 24 hours.

Active case: 1,11,472 (0.26%)

Daily positivity rate: 1.00%

Total recoveries: 4,22,90,921

Death toll: 5,13,724

Total vaccination: 1,77,44,08,129 pic.twitter.com/Qtyuy9lm72

— ANI (@ANI) February 27, 2022