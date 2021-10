Covid-19 India Update| ಇಂದು 15,981 ಪ್ರಕರಣ, 166 ಮಂದಿ ಸಾವು 

ದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು 15,981 ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, 166 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ದಿನದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 17,861 ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

India reports 15,981 new #COVID cases, 17,861 recoveries and 166 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry.

Total cases: 3,40,53,573

Active cases: 2,01,632

Total recoveries: 3,33,99,961

Death toll: 4,51,980

Total Vaccination: 97,23,77,045 (8,36,118 in last 24 hrs) pic.twitter.com/IKgh6rZ8S2

— ANI (@ANI) October 16, 2021