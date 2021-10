ಲಸಿಕೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ದೇಶವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಖಂಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂದಿದೆ ಭಾರತ 

ದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಖಂಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಜಗತ್ತಿನ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತವು ಯಾವುದೇ ಖಂಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Under the visionary leadership of PM Modi Ji & with dedication & hard work of our health workers, India achieves a landmark #VaccineCentury

100 crore vaccine doses administered! pic.twitter.com/wS1f7ZXbiS

