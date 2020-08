74ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ: ಶ್ವಾನ ವಿಡಾ, ಸೋಫಿಗೆ ಗೌರವ

ನವದೆಹಲಿ: ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಡಾ ಮತ್ತು ಸೋಫಿ ಶ್ವಾನಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ.

74 ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಡಾ ಮತ್ತು ಸೋಫಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಡ್‌ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.

Indian Army dogs Vida and Sophie awarded the Chief of Army Staff 'Commendation Cards' on #IndependenceDay this year, for their role in different operations.

