ಬೆಂಗಳೂರು: ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್‌ ಕರೆತರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಥಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ (ಪೆಟಾ ಇಂಡಿಯಾ) ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರೂಪಾಲಾ ಮತ್ತು ಡಾ. ಸಂಜೀವ್‌ ಬಲ್ಯಾನಾ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತರಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವವರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖಕರ ಎಂದು ಪೆಟಾ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

PETA India is grateful to @narendramodi @PRupala @drsanjeevbalyan for including companion animals in the evacuation operation of Indians who are stuck in war-hit Ukraine following our appeal.

Separating animal companions from their guardians would have resulted in more tragedy.

— PETA India (@PetaIndia) March 1, 2022