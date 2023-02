ಅದಾನಿ ಪ್ರಕರಣ | ಮರೆಮಾಚಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತನಿಖೆಗೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಏಕೆ: ರಮೇಶ್‌

ನವೆದೆಹಲಿ: ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಂಟಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ (ಜೆಪಿಸಿ) ಮೂಲಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್‌ ರಮೇಶ್‌ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಅದಾನಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಜೆಪಿಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?, ಮರೆಮಾಚಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?, ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೌನವಾಗಿರುವಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Why is Centre running away from our JPC probe on Adani? If there is nothing to hide why’re they reluctant. They have expunged the questions we raised in both Houses. We’re being threatened to stay silent: Jairam Ramesh, Congress MP pic.twitter.com/M6qzfm3AxP

— ANI (@ANI) February 14, 2023