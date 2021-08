ʼಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್‌ ಮಹೋತ್ಸವʼಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಜೈಶಂಕರ್

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿಆರ್‌) ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ʼಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್‌ ಮಹೋತ್ಸವʼಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್‌ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್‌ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ʼಐಸಿಸಿಆರ್‌ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಭವ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಚರಣೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ 75ನೇ ವರ್ಷವು, ನಾವು ನೂರನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆʼ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Inaugurated @iccr_hq’s #AmritMahotsav Gala Performance. A fitting celebration of a historic milestone.

75th year as a free nation is the starting point to envision where we will be on our centenary. pic.twitter.com/yhWg7t8wwl

