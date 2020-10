ಶಾಸಕ ಸಿ.ಕೆ ನಾನು ನೇತೃತ್ವದ ಕೇರಳ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಘಟಕ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ ದೇವೇಗೌಡ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ನಡವಳಿಕೆ ತೋರಿರುವ ಕೇರಳ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಕೆ ನಾನು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಘಟಕವನ್ನು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್‌.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಲು ಮಧ್ಯಂತರ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ದೇವೇಗೌಡರು, ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಾಥ್ಯು ಟಿ ಥಾಮಸ್‌ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

The existing state unit of Kerala Pradesh Janata Dal (Secular) has been dissolved with immediate effect.

The new ad-hoc committee of Kerala Pradesh Janata Dal (Secular) has been formed with former Minister and MLA Shri. Mathew T Thomas as its President. pic.twitter.com/mqdZN4sVKd

