ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯ ಎಐಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಸಭೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಿತು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಾವೇಶ, ರ್‍ಯಾಲಿ, ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

Delhi | Congress national president Mallikarjun Kharge chairs a meeting with party leaders from Karnataka over the forthcoming Karnataka assembly elections. pic.twitter.com/doYDZRWGhK

— ANI (@ANI) December 12, 2022