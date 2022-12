ಲಾಲು ‘ಲೂಟಿ’ ಮಾದರಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್: ಅನುರಾಗ್

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳದ(ಆರ್‌ಜೆಡಿ) ವರಿಷ್ಠ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮೇವು ಹಗರಣದ ‘ಲೂಟಿ’ ಮಾದರಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎಎಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮದ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಡಿಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

‘ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ‘ಲೂಟಿ’ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಠಾಕೂರ್‌ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

AAP govt involved in liquor, education, DTC bus scams, & even deprived labourers of their rights. Arvind Kejriwal has presented a new model of corruption; Lalu Prasad Yadav's 'loot' model is being followed by Kejriwal in Delhi: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/MZK27Ahnhg

— ANI (@ANI) December 3, 2022