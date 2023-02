ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನ

ಹಿಂಗೋಲಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಪ್ರದ್ನ್ಯಾ ರಾಜೀವ್‌ ಸತವ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರದ್ನ್ಯಾ ಬುಧವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಜನರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರದ್ನ್ಯಾ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಪ್ರದ್ನ್ಯಾ ಆಪ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

Today I was brutally attacked at Kasbe Dhawanda Village Kalamnuri. An unknown person attacked me from behind .It was a serious attempt to injure me and there is a threat to my life . An attack on lady MLC is an attack on Democracy. Fight from front dont be a coward .

— MLC Dr.Pradnya Rajeev Satav (@SATAVRAJEEV) February 8, 2023