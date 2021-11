ಜೆಪಿ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುವ ನಾಯಕಿ ಮಮತಾ: ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್‌ ಸ್ವಾಮಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್‌ ನಾರಾಯಣ್‌, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ, ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಮತ್ತು ಪಿವಿ ನರಸಿಂಹ ರಾವ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್‌ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಥವಾ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಜೆಪಿ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ, ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಮತ್ತು ಪಿವಿ ನರಸಿಂಹ ರಾವ್‌ ಅವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸುವಂತಹದ್ದನ್ನೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದು ಅಪರೂಪ' ಎಂದು ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್‌ ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Of the all the politicians I have met or worked with, Mamata Banerjee ranks with JP, Morarji Desai, Rajiv Gandhi, Chandrashekhar, and P V Narasimha Rao who meant what they said and said what they meant. In Indian politics that is a rare quality

