ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಆಶಿಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಶನಿವಾರ ನಿಧನರಾದರು.

ಆಶಿಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಮೆಡಿಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

West Bengal Chief Minister @MamataOfficial's young brother Ashim Banerjee diea of Covid-19. He was hospitalised for about a month and passed away on Saturday morning. @DeccanHerald #coronavirus

