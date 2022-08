ಕೋವಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಳ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ, ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ₹ 500 ದಂಡ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಮೀರಿದರೆ ₹ 500 ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವವರಿಗೆ ದಂಡವು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ನಿಬಂಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಬುಧವಾರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ 8 ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಸುಮಾರು 180 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. 2,146 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಕಡ 17.83 ರಷ್ಟು ದೈನಂದಿನ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

#COVID19 | GoVt of Delhi makes wearing of face mask/cover in all public places mandatory; a fine of Rs 500 will be imposed on violators.

The fine under this provision of the notification will not be applicable to persons travelling together in private four-wheeler vehicles. pic.twitter.com/sCUHspkQ1e

