ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್‌ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಇಂದು

ನವದೆಹಲಿ: ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಿವಂಗತ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್‌ (ಎಂಜಿಆರ್‌) ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂಜಿಆರ್‌ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯಾದ ಭಾನುವಾರದಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್‌ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಭಾರತ ರತ್ನ ಎಂಜಿಆರ್‌ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಇರಬಹುದು. ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

