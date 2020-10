ಹೈದರಾಬಾದ್‌: ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ನಗರ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಆತಂಕದಿಂದಲೇ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಮಳೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಹಗಲು ಮಳೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ 170 ಮಿ.ಮೀಟರ್‌ನಷ್ಟು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

Telangana: Heavy rainfall led to waterlogging in parts of Hyderabad; visuals from Falaknuma Bridge. pic.twitter.com/dxnXZ77O0O

— ANI (@ANI) October 17, 2020