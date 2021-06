ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣ: ಶಂಕಿತರ ವಿಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ₹ 10 ಲಕ್ಷ

ನವದೆಹಲಿ: ಇಸ್ರೇಲ್‌ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿ ಇದೇ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎನ್ಐಎ) ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸುಳಿವು ನೀಡುವವರಿಗೆ ₹ 10 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಎನ್‌ಐಎ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ ದಿನ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

#WATCH | CCTV footage of suspects in a blast that took place on January 29th outside the Israel Embassy in Delhi.

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, 5 , ಜಿಂದಾಲ್‌ ಹೌಸ್‌ ಸಮೀಪ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಕಲಾಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ಸಂಜೆ (2021ರ ಜನವರಿ 29) ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆಯ ಸುಧಾರಿತ ಸಾಧನ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸ್ಫೋಟ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರು ಕಾರುಗಳ ಕಿಟಕಿಗಳ ಗಾಜುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಆರಂಭವಾದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನವೇ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. 1992ರ ಜನವರಿ 29ರಿಂದ ಭಾರತ–ಇಸ್ರೇಲ್‌ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.

Any information leading to identification and arrest of these individuals will be rewarded with cash of Rs. 10,00,000/- each. Visit https://t.co/CTs07hc249 to see images & if you see someone you recognize , submit tip at do.nia@gov.in, info.nia@gov.in, 011-24368800, 9654447345

— NIA India (@NIA_India) June 15, 2021