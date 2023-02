ನವದೆಹಲಿ: ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ಸಿಧು ಮೂಸೆವಾಲಾ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚುಕೋರ ಲಾರೆನ್ಸ್‌ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ, ನೀರಜ್‌ ಬವಾನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹಚರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಐಎ) ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ (ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶ), ಪಂಜಾಬ್‌, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಹರಿಯಾಣ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್‌, ಚಂಡೀಗಢ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ ಫೆ.21) ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ದರೋಡೆ, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಹಾಗೂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಲಾರೆನ್ಸ್‌ ಬಿಷ್ಣೋಯಿಯನ್ನು ಎನ್‌ಐಎ 2022ರ ನವೆಂಬರ್‌ 24ರಂದು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು.

NIA is conducting searches and raids at more than 70 places in Punjab, Haryana, Rajasthan, Delhi, Chandigarh, UP, Gujarat and MP regarding a case registered by NIA against gangster and their criminal syndicate.

Visuals from a house located in Azad Nagar in Yamunanagar, Haryana pic.twitter.com/VR5oU0PBvc

