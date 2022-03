8 ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ 3726 ಭಾರತೀಯರು: ಸಚಿವ ಸಿಂಧಿಯಾ ಮಾಹಿತಿ

ನವದೆಹಲಿ: ‘ಆಪರೇಷನ್‌ ಗಂಗಾ’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 3726 ಭಾರತೀಯರನ್ನು 8 ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಜೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Under Operation Ganga, 3726 Indians will be brought back home today on 8 flights from Bucharest, 2 flights from Suceava, 1 flight from Kosice, 5 flights from Budapest and 3 flights from Rzeszow: Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya M. Scindia

ಬುಕಾರೆಸ್ಟ್, ಸುಸೇವಾದಿಂದ 2 ವಿಮಾನಗಳು, ಕೊಸಿಸ್‌ನಿಂದ 1, ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್‌ನಿಂದ 5, ರೆಸ್ಜೋವ್‌ನಿಂದ 3 ವಿಮಾನಗಳು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕರೆತರಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಉಕ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ಬುಕಾರೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ 183 ಭಾರತೀಯರಿದ್ದ ವಿಮಾನವು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿಳಿಯಿತು. ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಿ–17 ವಿಮಾನವು 208 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಪೋಲೆಂಡ್‌ನ ರೆಸ್ಜೋವ್‌ನಿಂದ ದೆಹಲಿ ಹಿಂಡನ್‌ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿತು.

Third Indian Air Force's C-17 aircraft carrying 208 Indian citizens from #Ukraine, lands at Hindan airbase near Delhi from Rzeszow in Poland

MoS Defence Ajay Bhatt interacted with the Indian nationals, after their arrival.#OperationGanga pic.twitter.com/NAFDSdnqPZ

— ANI (@ANI) March 3, 2022