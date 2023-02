ಅರುಣಾಚಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದೆ: ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು

ಇಟಾನಗರ: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ರಾಜ್ಯವು ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮುರ್ಮು ಹೇಳಿದರು.

Governor of Arunachal Pradesh Lt Gen Kaiwalya Parnaik and Chief Minister Shri Pema Khandu received President Droupadi Murmu on her arrival at Itanagar. The President was accorded a guard of honour on her first visit to Arunachal Pradesh. pic.twitter.com/tw17vBSdVi

