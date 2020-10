ಗಾಂಧೀಜಿ ಬದುಕು, ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯುವುದಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ರಾಜ್ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಪು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳು. ಅವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಪೂಜಿ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿ' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

We bow to beloved Bapu on Gandhi Jayanti. There is much to learn from his life and noble thoughts. May Bapu’s ideals keep guiding us in creating a prosperous and compassionate India. pic.twitter.com/wCe4DkU9aI — Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2020

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2ರಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾಲ್‌ ಬಹದ್ದೂರ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಲಾಲ್‌ ಬಹದ್ದೂರ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ವಿನಯವಂತ ಮತ್ತು ದೃಢ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸರಳತೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಂತಿದ್ದ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉನ್ನತಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು...' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿಡಿಯೊ ಸಹಿತ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Lal Bahadur Shastri Ji was humble and firm. He epitomised simplicity and lived for the welfare of our nation. We remember him on his Jayanti with a deep sense of gratitude for everything he has done for India. pic.twitter.com/bTV6886crz — Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2020

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್‌ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಲಾಲ್‌ ಬಹದ್ದೂರ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಬದುಕಿನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ನಾವು ಅದರಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಮುಂದಾದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಲಿಯುವುದಿದೆ. ಪ್ಲೇಗ್‌ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು; ಅದು ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Gandhiji has so much more to offer to us if we take lessons from his life, particularly when we are facing a pandemic. During the outbreak of a deadly plague, he flung himself into health care and sanitation duties that exemplified his selfless service. — President of India (@rashtrapatibhvn) October 2, 2020

'ದೇಶದ ಸುಪುತ್ರ, ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರ, ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಹಿಸಿದ ನಾಯಕತ್ವವು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Today we remember former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on his birth anniversary. A great son of India, he served our nation with exceptional dedication. His fundamental role in the Green Revolution, the White Revolution and wartime leadership continue to inspire the nation. — President of India (@rashtrapatibhvn) October 2, 2020

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ( #MahatmaGandhi) ಮತ್ತು ಲಾಲ್‌ ಬಹದ್ದೂರ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಯಂತಿ (#LalBahadurShastriJayanti) ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿವೆ.

#WATCH Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays tribute to #MahatmaGandhi at Raj Ghat, on his birth anniversary today. pic.twitter.com/T39dyy59zr — ANI (@ANI) October 2, 2020

#WATCH Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays tribute to former PM #LalBahadurShastri at Vijay Ghat, on his birth anniversary today. pic.twitter.com/ImyzA1vpOQ — ANI (@ANI) October 2, 2020

Delhi: President Ram Nath Kovind pays tribute to #MahatmaGandhi at Raj Ghat, on his birth anniversary today. pic.twitter.com/vnwQPamwmj — ANI (@ANI) October 2, 2020