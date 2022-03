ಭಾರತಕ್ಕೆ 29 ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

ನವದೆಹಲಿ: 29 ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಪಿಎಂಒ) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಶಿವ ದೇವರು, ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆ, ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು, ಜೈನ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

PM @narendramodi inspects the 29 antiquities which have been repatriated to India by Australia.

The antiquities range in 6 broad categories as per themes: Shiva and his disciples, Worshipping Shakti, Lord Vishnu & his forms, Jain tradition, portraits & decorative objects pic.twitter.com/edfYYnhywL

— PIB India (@PIB_India) March 21, 2022