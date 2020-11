ಮೊದಲ ವಿವಿಐಪಿ ವಿಮಾನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್

ನವದೆಹಲಿ: ಅತಿ ಗಣ್ಯರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ‘ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್‌–ಬಿ777‘ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಚೆನ್ನೈಗೆ ತೆರಳುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಿರುಪತಿಗೆ ತೆರಳಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಎಂದು ಭವನದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

President Kovind boards the Air India One- B777 aircraft for inaugural flight to Chennai. The President will be visiting Tirupati, Andhra Pradesh to offer prayers at the Sri Venkateswara Swamy Temple. pic.twitter.com/R4hqJQnhTF

