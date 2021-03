ಕ್ವಾಡ್ ಸಭೆ: ಲಸಿಕೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಚರ್ಚೆಯ ಉದ್ದೇಶ–ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ''ಲಸಿಕೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆಯು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ 'ಕ್ವಾಡ್‌' ಜಾಗತಿಕ ಒಳಿತಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಡ್‌ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್-19ರ ಕಾರಣದಿಂದ ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಭೆಯನ್ನು ವರ್ಚ್ಯುವಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಮೆರಿಕದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್, ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಯೊಶೀಹಿಡೆ ಸೂಗಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಮಾರಿಸನ್‌ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ–ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ ಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಸಮುದ್ರಯಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೂಟವೇ ಕ್ವಾಡ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ. ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಈ ಕೂಟವನ್ನು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್‌ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಡಯಲಾಗ್‌ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಡ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾ-ಆಫ್ರಿಕಾ-ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಈ ಸಮುದ್ರಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವೇ. ಇದನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ. ಈ ಸಮುದ್ರಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಚೀನಾವು ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯತ್ನವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದೇ ಕ್ವಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್‌ ಕೂಟದ ಮಲಬಾರ್ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು.

I see this positive vision as an extension of India's ancient philosophy of 'Vasudhaiva Kutumbakam' which regards the world as one family. We will work together closely as ever before for advancing shared values & promoting secular, stable and prosperous Indo-Pacific: PM Modi pic.twitter.com/tzhjvcsfwb

— ANI (@ANI) March 12, 2021