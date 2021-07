ಪುದುಚೇರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ: ಸಿಎಂ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿ 13 ಖಾತೆಗಳು

ಪುದುಚೇರಿ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್‌.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಖಾತೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಖಾತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 13 ಖಾತೆಗಳ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಲ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್‌ಆರ್‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ (ಎಐಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ) ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಪದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದೆ. ಪುದುಚೇರಿ ಸರ್ಕಾರವು ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಖಾತೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಖಾತೆ; ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ; ಸಹಕಾರ; ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ; ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು; ವಕ್ಫ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌; ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ; ನಗರ ಯೋಜನಾ ಖಾತೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 13 ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರಿಗೆ ತಲಾ ಆರು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Allocation of portfolios in Puducherry: CM N Rangasamy to hold 13 portfolios, including Health and Family Welfare, Hindu Religious Institutions and Wakf Board. Home Minister A Namassivayam to hold 6 portfolios, including Industries and Commerce & Sports and Youth Affairs. pic.twitter.com/40TXGFVRkx

— ANI (@ANI) July 11, 2021