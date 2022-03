ಚಂಡೀಗಡ: ಪಂಜಾಬ್‌ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ ಮಾನ್‌ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಸಂಬಂಧ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಚ್‌ 23, ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನದಂದು (ಶಾಹೀದ್‌ ದಿವಸ್‌) ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಆ ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಜನರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲೇ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

'ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನದಂದು (ಮಾರ್ಚ್‌ 23) ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಖಾಸಗಿ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಲಂಚಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ, ವಿಡಿಯೊ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಭಗವಂತ ಮಾನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

On March 23, Shaheed Diwas I'll launch helpline that'll be my personal WhatsApp number. In Punjab,if someone demands a bribe from you,don't refuse, make a video/audio recording & send it to that number. My office will investigate&no culprit will be spared: Punjab CM Bhagwant Mann pic.twitter.com/BYKYluKABr

— ANI (@ANI) March 17, 2022