ಭಾರತ್ ಜೋಡೊ ಯಾತ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿ

ಅಂಬಾಲ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ್‌ ಜೋಡೊ ಯಾತ್ರೆಯು ಬುಧವಾರ ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಸ್ವರ್ಣಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್‌ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಸದ್ಯ ಅಂಬಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ್‌ ಜೋಡೊ ಯಾತ್ರೆಯು 116ನೇ ದಿನ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ನಾಳೆ (ಬುಧವಾರ) ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Day 116 — #BharatJodoYatra finishes Haryana leg in Ambala now. 2mrw morning is Punjab leg. There can be no better way to begin that than with a pilgrimage to holiest Golden Temple in Amritsar. There’ll be no padyatra this afternoon so that @RahulGandhi can pay his respects there.

