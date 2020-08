ನಾನು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಬಲಿಷ್ಠ ಯೋಧರನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು: ಸಚಿನ್

ಜೈಪುರ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಕೋರಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದೆ.

'ಮೊದಲು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೆ. ಅನಂತರ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ ನನಗೆ ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನೇಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತೆಂದು. ಇದು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರಿತೆ– ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ? ಬಲಿಷ್ಠ ಯೋಧರನ್ನು...' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಸಚಿನ್‌ ಪೈಲಟ್‌ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಾನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲಿ, ನಾವು 'ವೈದ್ಯರನ್ನು' ಭೇಟಿಯಾದೆವು ಹಾಗೂ 'ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ' ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ 125 ಜನರೂ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದೇವೆ...ಈ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾವು ರಕ್ಷಾಕವಚವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಥೋಡ್, 'ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ನಾಟಕವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟರು, ನಾಯಕರು, ಖಳನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದವರು' ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 19 ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಶಮನಗೊಂಡಿದೆ. ಬಂಡಾಯದ ಹಿಂದೆಯೇ ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದೂ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

I was safe on the seat I used to sit on earlier. Then I thought why have I been allotted a different seat. I saw that this is the border - ruling party on one side, opposition on other. Who is sent to border? The strongest warrior: Sachin Pilot, Congress in #Rajasthan Assembly pic.twitter.com/Sbc1JUwqRK

