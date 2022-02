ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್‌ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಐಫೋನ್‌: ಬಿಜೆಪಿ ಆಕ್ಷೇಪ

ಜೈಪುರ: ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆಯ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಐಫೋನ್‌–13 ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

All of us have phones, it'll set a wrong precedent. All BJP MLAs will return their phones. We will speak with everyone. Normally a bag or briefcase is given in Budget, this wasn't required: Gulab C Kataria, BJP

Rajasthan govt gifted iPhone 13 to all MLAs after presenting budget pic.twitter.com/d8n8pRMjU0

