ಮುಂಬೈ: ಈ ಬಾರಿ ಬೃಹನ್‌ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ (ಬಿಎಂಸಿ) ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ-ಆರ್‌ಪಿಐ ಧ್ವಜಗಳು ಹಾರಾಡಲಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್‌ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಮದಾಸ್‌ ಅಠಾವಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ಭಾರತೀಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷವು ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗಿದೆ. ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಎಂಸಿ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ-ಆರ್‌ಪಿಐ ಧ್ವಜಗಳು ಹಾರಾಡಲಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಪಿಐನ ಉಪ ಮೇಯರ್ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಠಾವಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್‌ ಪಕ್ಷವು ಎನ್‌ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅಂಗಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ.

Republican Party of India (RPI) is with BJP. Fadnavis ji has said that BJP will come to power but they still need our support. This time the BJP-RPI flags will unfurl on BMC. Shiv Sena needs a jolt right now. There'll be a BJP Mayor & RPI Deputy Mayor: Ramdas Athawale, RPI chief pic.twitter.com/zAnlEhxS9A

