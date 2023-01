ನಿತ್ರಾಣಾಗಿದ್ದ ಹಿಮಾಲಯ ರಣಹದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ, 15 ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?

ಕಾನ್ಪುರ: ಕಾನ್ಪುರದ ಬೆನಜಬರ್ ಸ್ಮಶಾನದ ಬಳಿ ಅಪರೂಪದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗ್ರಿಫನ್ ರಣಹದ್ದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಲೆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೃಗಾಲಯದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 15 ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಹಿಮಾಲಯನ್‌ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೆನಜಬರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರಣಹದ್ದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಯಾದವ್‌ ಹೇಳಿದರು.

‘ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ರಣಹದ್ದುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮೃಗಾಲಯದ ಪಶುವೈದ್ಯ ಡಾ.ನಾಸಿರ್ ಜೈದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ತೂಕ ಸುಮಾರು 8 ಕೆ.ಜಿ. ಇದ್ದು, ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ರಣಹದ್ದುವಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗ್ರಿಫನ್ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಬೆನಜಬರ್ ಈದ್ಗಾ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ನಿತ್ರಾಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ರಣಹದ್ದುವನ್ನು ಕೆಲ ಮಂದಿ ಗಮನಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯು ಗ್ರಿಫನ್ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ, 1972 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

