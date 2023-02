ಅಹಮದಾಬಾದ್‌: ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾರ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಟು ತೂರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮೇಲಿಂದ ನೋಟಗಳನ್ನು ಜನರ ಮೇಲೆ ಎರಚಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಗುಜರಾತ್‌ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮನೆಯ ಮೇಲಿಂದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತೂರಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

Former sarpanch showers cash at wedding event in Gujarat's Mehsana.

A former sarpanch of a village in Gujarat's Mehsana showered money on people gathered to witness his nephew's wedding celebrations.

