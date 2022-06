ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ‘ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ’ದ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಪೇಚಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾಸಿನೊ, ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ 28ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸುವ ಕುರಿತು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರು ಕುದುರೆ ರೇಸ್‌ (ಹಾರ್ಸ್‌ ರೇಸ್‌) ಎನ್ನುವ ಬದಲಿಗೆ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ (ಹಾರ್ಸ್‌ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman wants her party to pay GST on horsetrading😂😂😂😂😂😂😂😂 (From her GST Council Press briefing today - 29 June) pic.twitter.com/GCtr5BSgLa

ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಖೇರಾ, ‘ಹೌದು ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರೇ, ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಕುಹಕವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರವೆಂಬುದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಗೀತಾ ಎಂಬುವವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Wonder why horse trading is on the mind of our finance minister? https://t.co/PGvw8yYZZs

'ಬಿಜೆಪಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆಯೇ? ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿರುವ ‘ನೋ ಆನಿಯನ್‌–ಗಾರ್ಲಿಕ್‌ (ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ) ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ "ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ"ಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

Is @BJP4India looking for a recurring source of revenue? 🤔

After ruining the country from every possible aspect, no onion-garlic Minister @nsitharaman comes up with GST charges for "horse-trading"!#ModiBusinessModel#LootShootKiSarkaar https://t.co/w2wQXmqFX2

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) June 30, 2022