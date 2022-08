ತೆಲಂಗಾಣ | ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ; ಆರು ಮಂದಿ ಗಾಯ

ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲಂಗಾಣದ ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ವೆಲಿಮಿನೆಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಯಾಲ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಹಿಂಡೀಸ್ ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಯೋಧ್ಯೆ ದೀಪೋತ್ಸವ: ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ ದೀಪ ತಯಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯ

ಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿತು.

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ಘಟನೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಮೀಪದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು.

Telangana | Seven were injured after a reactor blast took place in a company in Nalgonda district

All injured were rushed to local hospital for treatment. Atleast one is critical. Case to be registered, further probe on: Nalgonda SP, Rema Rajeshwari pic.twitter.com/tzLnnJzgXz

— ANI (@ANI) August 24, 2022