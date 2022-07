1,2,3...27: ಮೂರು ಸೀಟಿನ ಆಟೋ ತಡೆದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ

ಫತೇಪುರ್(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು. ಹೌದು, 3 ಸೀಟಿನ ಆಟೋದಲ್ಲಿ 27 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದದ್ದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಂಬಲಾಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯೇ ಆಗಿತ್ತು.

ಆಟೋದಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಇಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಫತೇಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Miracle of Allah from #UttarPradesh 🤲❤

27 people in one auto, returning from Eid prayers, stopped by police.

*Standing Ovation* #EidAdhaMubarak pic.twitter.com/my4v3dkPCy

