ಚೆನ್ನೈನ ಮರೀನಾ ಬೀಚ್‌ ಬಳಿ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ: ಯುವಕನ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ

ಚೆನ್ನೈ: ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿನ ಮರೀನಾ ಬೀಚ್‌ ಬಳಿ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಚಹಾವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ದಿನಕರನ್‌ ಎಂಬ ಯುವಕ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ‘ಜನರು ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ’ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ದಿನಕರನ್‌, ‘ನಾನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಚಹಾವನ್ನು ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಗಾಜು ಮತ್ತು ಕಾಗದದ ಕಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು ಆರೋಗ್ಯಕರ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ 60ರಿಂದ 70 ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ದಿನಕರನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಖರ್ಚುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಆತ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಚಹಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

Tamil Nadu | Dhinakaran, a tea shop owner in Chennai, serves tea in cups made of coconut shells at Marina Beach

"I wanted to do something different, so I planned to provide tea on coconut shells. Coconut shell is organic compared to glass and paper cups," he said (05.07) pic.twitter.com/c4JyMNezCv

— ANI (@ANI) July 5, 2022