ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆ: ಟೀ ಮಾರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್‌

ನವದೆಹಲಿ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಕಣ ರಂಗೇರಿದ್ದು ಶಿಮ್ಲಾ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯು ಟೀ ಮಾರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ನೀಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಟಾಲ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಜಯ್‌ ಸೂದ್‌ ಶಿಮ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಎರಡು ಸಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್‌ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್‌ ಭಾರಾದ್ವಜ್‌ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Sanjay Sood, who runs a tea shop in Shimla, filed his nomination as a BJP candidate from Shimla Urban seat in the Himachal Pradesh elections

Sood replaces BJP minister Suresh Bhardwaj, who has contested from the Shimla Urban seat four times. pic.twitter.com/Hf9aDe0xg4

