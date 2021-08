ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್ ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮಿಶ್ರಾ ಎಂಬವರು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ 'ರಂಗ್‌ಭಾಜಿ' ಡೈಲಾಗ್‌ಗೆ ಲಿಪ್ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಹರಿಯಾಣ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ರಂಗ್‌ಭಾಜಿ ಏನೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂಬ ಡೈಲಾಗ್‌ಗೆ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಲಿಪ್ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

UP woman constable attached to police lines for shooting a video flaunting revolver in uniform. #Agra @agrapolice @Uppolice pic.twitter.com/JJ9mmPfXci

— Anuja Jaiswal (@AnujaJaiswalTOI) August 25, 2021