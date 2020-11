ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಚೆನ್ನೈ: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿರುವ, ಭಾರತದ ನಂಟಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಮಂಗಳವಾರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಲಾ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು ವಾಸವಿದ್ದ ತುಳಸಿತೀರ್ಥಪುರಂ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಇಡ್ಲಿ, ಸಾಂಬಾರ್‌ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

Tamil Nadu: Posters showing support for US vice-presidential candidate Kamala Harris put up in her native village Thulasendrapuram

Harris is the running mate of US Democratic presidential nominee Joe Biden in #USElections2020 pic.twitter.com/O1y8Trjwly

— ANI (@ANI) November 3, 2020