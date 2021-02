ಸಂತ ರವಿದಾಸ್‌ ಜಯಂತಿ: ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂತ–ಕವಿ ರವಿದಾಸ್‌ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂ.ವೆಂಕಯ್ಯನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ರವಿದಾಸ್‌ ಜೀ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏಕತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದರು. ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋಣ’ ಎಂದು ಉ‍ಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವೆಂಕಯ್ಯನಾಯ್ಡು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಸಮಾನತೆ, ಸದ್ಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂತ ರವಿದಾಸ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶಗಳು ಈಗಲೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

My humble tributes to great poet-saint Guru Ravidas Ji on his Jayanti today. Ravidas Ji believed in universal brotherhood and spread the message of unity through his writings & teachings. As we remember him, let us emulate his teachings & resolve to follow the path shown by him.

