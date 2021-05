ಶ್ರೀನಗರ: ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊರೊನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ಮಯವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಹಿಡಿದು ಕೂರುವಂತಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳುವ, ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಓಡಾಟ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ಮಕ್ಕಳು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬಳು 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಪತ್ರಕರ್ತ ಔರಂಗಜೇಬ್ ನಕ್ಷ್‌ಬಂಧಿ ಎಂಬುವವರು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಆರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

A six-year-old Kashmiri girl's complaint to @PMOIndia @narendramodi regarding long hours of online classes and too much of school work. pic.twitter.com/S7P64ubc9H

— Aurangzeb Naqshbandi (@naqshzeb) May 29, 2021