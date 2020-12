ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ರೂಪಾ (ಐಪಿಎಸ್) ಅವರ ಫೊಟೊ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಲವರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿ ಮೊದಲಿಗೆ ‘ಸಕೋಲಿನ್ ಚೌದರಿ ಶರ್ಮಾ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್‍ ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಾ ಅವರ ಫೊಟೊ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಲವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಕಳಿಸಿದ್ದ. ತಾನು ಅಸ್ಸಾಂ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಎಂದು ಮೆಸೆಂಜರ್ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ, ಹಲವರ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬರ್‌ಗಳಿದ್ದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್‌ ಗುಂಪೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಚಾರಿಟಿಯೊಂದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿ ಹಲವರು ಹಣ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

‘ಪ್ರಣಾಮಿಕಾ ಮಹಾಂತಾಸ್‌’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಖಾತೆಗೆ ರೂಪಾ ಅವರ ಫೊಟೊ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅನೇಕ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ಮೂವರು ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಾ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

I got calls from minimum 3 people from Assam today tht this FB link is using my pics,using female voice and calling people as me& cheating them. I have flagged it to cyber crime cell. I urge ppl be cautious,not give money to such cheaters .@CIDKarnatakahttps://t.co/LXE56NVaT6 pic.twitter.com/I8YLmZmGbL

— D Roopa IPS (@D_Roopa_IPS) December 16, 2020