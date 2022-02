ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿದೆ: ಬಿ.ಎಲ್. ಸಂತೋಷ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಬಜರಂಗ ದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹರ್ಷ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಎಲ್. ಸಂತೋಷ್ ಸೋಮವಾರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹರ್ಷ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತನೊಬ್ಬ ಹಿಂದು, ದೇಶಭಕ್ತ ಎಂದು ಹರ್ಷನ ಪರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಹರ್ಷನ ಪರ ನಿಲ್ಲೋಣ, ಹರ್ಷನ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದರ ಸತ್ಯ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಬಿ.ಎಲ್. ಸಂತೋಷ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Harsha was killed by anti national , anti Hindu fundamentalist forces in Shivamogga . No FOE for him . No front page support or tributes to him by international lobby . He was Hindu . He was nationalist . Let’s stand by the family . Let’s stand by the cause .

🙏🙏🙏 pic.twitter.com/4JsQMZ53MM

— B L Santhosh (@blsanthosh) February 21, 2022